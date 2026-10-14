Champions, il Como cade a Rotterdam: il Feyenoord vince 3-2, infortunio per Diao

Prima sconfitta in Champions per il Como, superato per 3-2 dal Feyenoord nella gara disputata a Rottederdam allo stadio De Kuip, davanti ad una tra le tifoserie più calde d’Europa, fatto che ha intimorito la giovane truppa di mister Cesc Fabregas. Una serata-no anche per l’infortunio ad Assane Diao, uscito pochi minuti dopo aver segnato la momentanea rete dell’1-0 per la squadra lariana.
In classifica il Como resta a 3 punti dopo la vittoria all’esordio col Lipsia, il Feyenoord lo raggiunge a 3 con la prima vittoria europea stagionale. Turno decisamente negativo per le squadre italiane, con le sconfitte, oltre che del Como, dell’Inter con il Club Brugge (3-4), del Napoli con il Villarreal (3-1 per gli spagnoli) e della Roma in casa con il Real Madrid (3-4).
Gli ospiti si erano portati in vantaggio al 18′ del primo tempo con Diao, freddo nel superare Ernst dopo essersi reso protagonista di una travolgente iniziativa sul versante di destra.
Due minuti dopo, però, il pari del Feyenoord. Zechiel a segno con una precisa battuta dal limite dell’area.
Al 52′, la squadra olandese completa la rimonta andando a segno con Hadj Moussa: l’avanti algerino, servito da Diarra, si accentra da sinistra e trafigge Sanchez con un rasoterra sul primo palo. Tris all’82’: I padroni di casa allungano grazie a una sfortunata autorete di Sanchez che di tacco devia in rete una conclusione di Hadj Moussa respinto dal palo.
Ma non è finita. La squadra di Fabregas riduce il divario a pochi istanti dal termine con Douvikas – subentrato al 60′ – pronto a involarsi a rete su un lancio dalle retrovie di Ramon mal valutato da Marmol.
Al rientro da questa trasferta i lariani torneranno a concentrarsi sul campionato con la trasferta di domenica a Firenze. Poi, il 21 al Sinigaglia, l’appassionante sfida contro il Manchester United.