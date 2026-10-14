Scambia i carabinieri in borghese per clienti, spacciatore arrestato a Fino Mornasco

Un 27enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri di Fino Mornasco per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’immigrato è stato fermato durante i controlli per contrastare la vendita della droga nelle aree boschive. I militari hanno notato il giovane uscire dalla vegetazione per cedere una dose di stupefacente a un acquirente, prima di dileguarsi nuovamente tra gli alberi. Fermato poco distante, il compratore è stato trovato in possesso di 1,3 grammi di eroina, immediatamente sequestrati. I carabinieri, in borghese, hanno proseguito il monitoraggio e, quando è ricomparso il 27enne, si sono avvicinati al sospetto spacciatore, che ha pensato fossero clienti ma è stato invece bloccato. Addosso i carabinieri gli hanno trovato e sequestrato 1,3 grammi di cocaina, 160 euro in contanti e due telefoni cellulari con schede SIM intestate a prestanome. Il 27enne è stato arrestato.