Il sociologo Magatti per il secondo incontro di “Terre incognite. Vivere l’epoca dell’incertezza”

Domenica 18 ottobre secondo appuntamento della rassegna culturale “Terre incognite. Vivere l’epoca dell’incertezza”, un percorso in quattro incontri dedicato ad esplorare le inquietudini del nostro tempo. Il sociologo Mauro Magatti, docente dell’Università Cattolica di Milano, parlerà del futuro dell’educazione sia come questione di apprendimento che come questione relazionale, con una parte introduttiva sulle ripercussioni sociali della trasformazione digitale. Modera Gianfranco Giudice, docente di filosofia e storia al Liceo Giovio di Como. L’evento avrà inizio alle 17:30 nella sala Maggi della BCC Brianza e Laghi ad Alzate Brianza, via IV Novembre.