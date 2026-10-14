Si è aperta a Cernobbio la quarta edizione del Digital Innovation Forum principale appuntamento italiano ed europeo dedicato alle politiche per l’innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro.
Una tre giorni per fare il punto sui passi in avanti compiuti dall’Italia e che si apre sempre più al resto d’Europa come spiegato dal sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega all’innovazione digitale, il comasco Alessio Butti.
L’apertura del Digital Innovation Forum a Cernobbio. Butti: “Tecnologia per semplificare la vita”
Si è aperta a Cernobbio la quarta edizione del Digital Innovation Forum principale appuntamento italiano ed europeo dedicato alle politiche per l’innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro.