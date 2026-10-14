L’apertura del Digital Innovation Forum a Cernobbio. Butti: “Tecnologia per semplificare la vita”

Si è aperta a Cernobbio la quarta edizione del Digital Innovation Forum principale appuntamento italiano ed europeo dedicato alle politiche per l’innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro.

Una tre giorni per fare il punto sui passi in avanti compiuti dall’Italia e che si apre sempre più al resto d’Europa come spiegato dal sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega all’innovazione digitale, il comasco Alessio Butti.