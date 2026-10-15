Verso le comunali 2027, cambio al vertice dei 5 stelle di Como

Cambio alla guida territoriale del Movimento 5 stelle di Como. A coordinare gli attivisti del capoluogo lariano sarà Massimo Benedetti, manager classe 1981, nato a Monza e cresciuto a Como, da oltre 20 anni nel settore del commercio e della grande distribuzione. Laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali, sposato e padre di 2 figli, Benedetti prende il posto dell’architetta Federica Douglas Scotti, che resterà nel gruppo e continuerà a seguire i temi legati al futuro della città, a partire dall’urbanistica. Il passaggio di consegne arriva in vista delle elezioni comunali del 2027. “I miei punti di riferimento valoriali sono Falcone e Borsellino. Credo fortemente nello Stato sociale e nella solidarietà all’interno della comunità civile. Sono pacifista e progressista”, ha dichiarato il nuovo responsabile.