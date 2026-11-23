Giovedì 26 novembre, dalle 13 alle 17, ci sarà un senso unico alternato regolato da movieri lungo la Provinciale 71 “Vecchia Regina” a Carate Urio, all’altezza dei civici 64-68 di via Regina.

La modifica temporanea alla viabilità è necessaria per consentire un trasloco, che comporterà l’occupazione di parte della carreggiata con un’autoscala e un furgone.

Nell’area interessata sarà inoltre in vigore il divieto di sosta e fermata per tutta la durata delle operazioni.