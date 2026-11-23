Giovedì 26 novembre, dalle 13 alle 17, ci sarà un senso unico alternato regolato da movieri lungo la Provinciale 71 “Vecchia Regina” a Carate Urio, all’altezza dei civici 64-68 di via Regina.
La modifica temporanea alla viabilità è necessaria per consentire un trasloco, che comporterà l’occupazione di parte della carreggiata con un’autoscala e un furgone.
Nell’area interessata sarà inoltre in vigore il divieto di sosta e fermata per tutta la durata delle operazioni.
Carate Urio: senso unico alternato giovedì sulla Vecchia Regina per un trasloco
Giovedì 26 novembre, dalle 13 alle 17, ci sarà un senso unico alternato regolato da movieri lungo la Provinciale 71 “Vecchia Regina” a Carate Urio, all’altezza dei civici 64-68 di via Regina.