Settimana in 2 tempi sul Comasco, con il bel tempo nei primi giorni e il ritorno della pioggia da metà settimana. Secondo le previsioni di Meteo Giornale, lunedì 23 novembre l’alta pressione porterà cielo sereno, con nebbia e foschie in pianura al mattino, destinate a diradarsi in giornata. Il sole farà salire le temperature, soprattutto nelle zone ai piedi delle montagne. Anche martedì 24 la mattinata sarà asciutta, ma dal pomeriggio il cielo tornerà a coprirsi e in serata arriverà la pioggia. Mercoledì 25 il maltempo sarà più deciso, con l’arrivo di aria più fredda, anche se sulla Lombardia occidentale la perturbazione dovrebbe passare in fretta, con piogge a tratti. Tornerà invece la neve sulle Alpi, abbondante alle quote più alte. Giovedì 26 la pioggia si sposterà verso il Nord-Est, ma le temperature massime resteranno in calo anche da noi. Nel fine settimana, infine, potrebbe arrivare la seconda perturbazione dall’Atlantico, con nuove piogge e nevicate, ma le zone più colpite restano ancora da definire.