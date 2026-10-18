Mariano, al via le candidature per le civiche benemerenze 2026

L’amministrazione comunale di Mariano Comense intende attribuire le civiche benemerenze 2026 a persone, associazioni ed enti residenti o aventi sede nel territorio comunale, o comunque attinenti al territorio, che si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, lettere ed arti, del lavoro e delle attività economiche e produttive, della scuola, dello sport e dell’educazione civica, del sociale e dell’assistenza, in ambito filantropico o della pace, della pubblica amministrazione dopo aver cessato la propria attività, o per atti di coraggio o di abnegazione civica.

La proposta per la concessione della benemerenza è indirizzata al sindaco e deve essere inoltrata al protocollo del comune da gruppi consiliari, dalla giunta, da enti, da associazioni oppure da gruppi di cittadini entro e non oltre le ore 13 di lunedì 2 novembre 2026.

È possibile inviare le candidature tramite lo sportello telematico presente nel sito internet comunale, cliccando su “Manifestazioni, sport e cultura” e poi su “Proporre la candidatura a benemerenza civica”, oppure prendendo appuntamento presso l’ufficio manifestazioni.

L’avviso completo è consultabile sul sito del Comune: https://www.comune.mariano-comense.co.it/it