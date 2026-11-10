Rally Aci Como, il Trofeo dei Comuni vinto da Sormano

La vittoria finale assoluta della gara è andata alla Lancia Y di Fabio Andolfi e Marco Menchini, che hanno fatto incetta di trofei. Ma al Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2026 sono stati assegnati anche numerosi riconoscimenti commemorativi.



Il Memorial Paolo Brenna, dedicato all’ex vicepresidente dell’Automobile Club Como e riservato all’equipaggio autore del miglior tempo assoluto sulla prova speciale “Val Cavargna”, è stato conquistato da Fabio Andolfi e Marco Menchini.

Il Memorial Enrico Manzoni ha premiato Martina Omacini, quale migliore concorrente femminile della classifica assoluta, Andrea Spataro, quale miglior pilota della Valle Intelvi, e Alessia Muffolini, quale miglior navigatore della Valle Intelvi.

Il Memorial Marco Bonanomi, assegnato all’equipaggio più veloce sulla prova speciale “Pian del Tivano”, è andato a Marco Signor e Daniele Michi. A Giordano Formolli e Debora Duico, su Peugeot 106, è stato invece assegnato il Memorial Cristian Bianchi, riservato all’equipaggio più veloce della classe N2 sulla prova speciale “Città di Como”.



Il Trofeo dei Comuni, riconoscimento messo in palio da Villa d’Este per valorizzare il coinvolgimento delle amministrazioni locali attraversate dalla manifestazione, è stato conquistato dal Comune di Sormano, abbinato tramite sorteggio a Fabio Andolfi. La formula prevede infatti l’abbinamento di ciascun Comune a un equipaggio, con il successo assegnato all’amministrazione associata al concorrente meglio classificato. Grazie alla vittoria assoluta di Andolfi e Menchini, il prestigioso trofeo sarà custodito dal Comune di Sormano fino alla prossima edizione.