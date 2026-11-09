Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este in archivio, ora si guarda già all’edizione 2027

Fabio Andolfi e Marco Menchini, su Lancia Y, sono i vincitori del Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2026. L’equipaggio del team D-Max è stato in testa dall’inizio alla fine della gara, e ha conquistato cinque prove su otto. Gli altri successi parziali sono andati a Mabellini-Turati (nel tratto Città di Como), Silva-Pina (a Bellagio) e Marco Signor (nella Pian del Tivano 2). Alle spalle di Andolfi e Menchini, su una Skoda Fabia, a 1’27”8, i vincitori del 2025, Alessandro Re e Daniel Pozzi. Terzo gradino del podio per i campioni del mondo Wrc3 Matteo Fontana e Alessandro Arnaboldi, su Toyota Yaris, a 1’43”7 dai vincitori.

Un elenco iscritti di alto livello, alla 45esima edizione della gara organizzata dall’Aci di Como, con una top ten di grande valore. La corsa faceva parte del Tricolore Challenger e in quarta posizione hanno chiuso i vincitori del campionato 2026, Marco Signor e Daniele Michi, su Toyota Yaris. Seguono Mabellini-Turati (Skoda Fabia), Silva-Pina (Citroen C3), Butti-Fappani (Toyota Yaris), i finlandesi Vatanen-Ojala (Citroen C3), Di Palma-“Cobra” (Skoda Fabia) e Miele-Sassi (Skoda Fabia).

Il confronto è stato sui tradizionali tratti disegnati nelle valli Intelvi e Cavargna, nel Triangolo Lariano e alle porte della città, con la spettacolare prova serale Camnago-Ponzate-Civiglio, trasmessa in diretta da Espansione Tv, al pari dei momenti salienti dell’evento organizzato da Aci Como.

Il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2027 avrà ancora una volta validità tricolore e farà parte del Campionato italiano asfalto; il Rally Valle Intelvi nella Coppa di Zona. La notizia è arrivata da Roma. La Giunta Sportiva Aci ha infatti approvato l’elenco completo delle Titolazioni Aci Sport 2027. Il documento definisce il quadro completo delle competizioni titolate in programma per la prossima stagione sportiva automobilistica, con tutte le gare che saranno valide per i Campionati, Coppe, Trofei e i diversi titoli Aci Sport che andranno poi a comporre il calendario 2027.

Il Rally Aci Como sarà nel Tricolore Asfalto con Coppa Valtellina (Sondrio), Rally Valli Ossolane (Verbania), Rally della Marca (Treviso), Rally 1000 Miglia (Brescia) e Rally di Bassano (Vicenza).