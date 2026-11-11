“Un prodotto fatto in casa”: Como celebra il suo rally, Gelpi ringrazia la squadra dell’Aci

Il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este 2026 è terminato. Per gli organizzatori è tempo di tracciare un bilancio, con il pensiero al 2027, quando l’evento lariano avrà ancora valore tricolore, con l’inserimento del calendario del Campionato Italiano Asfalto.

Enrico Gelpi, presidente dell’Automobile Club Como, si sofferma sul valore sportivo e organizzativo della manifestazione: “È stata una bellissima gara, con piloti di assoluto livello che hanno dato prestigio a questa edizione del Trofeo Villa d’Este Aci Como – sono le sue parole – Come organizzatori siamo molto soddisfatti, sia per lo spettacolo offerto sulle prove speciali sia per la straordinaria cornice dell’arrivo in piazza Cavour, affacciata sul nostro lago. È qualcosa di particolare, che rappresenta Como e che vogliamo continuare a valorizzare”.

“Questa manifestazione è organizzata direttamente dall’Automobile Club Como, grazie al lavoro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, con il coordinamento del direttore Roberto Conforti – aggiunge il presidente Gelpi – Mi piace definirla un prodotto fatto in casa, perché nasce dall’impegno e dalla passione di persone che lavorano per il proprio territorio. Desidero ringraziare tutte le istituzioni, le forze dell’ordine, le amministrazioni comunali, i volontari, gli ufficiali di gara e quanti hanno collaborato alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento anche a tutti gli equipaggi, con un pensiero particolare ai navigatori, figure fondamentali in questo sport e troppo spesso meno celebrate rispetto ai piloti ma cruciali in un’edizione come questa. L’obiettivo è ritrovarci qui nel 2027, con la volontà di fare ancora meglio e continuare a far crescere una manifestazione alla quale siamo profondamente legati”.