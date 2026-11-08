Rally Aci Como-Villa d’Este 2026, Andolfi dopo la vittoria: “Sfida difficile, ma una gran bella gara”

Fabio Andolfi e il comasco Marco Menchini, su Lancia Y, sono i vincitori del Rally Aci Como. “Una gara difficile, con l’asfalto molto scivoloso (complici le condizioni meteo sfavorevoli). Era la mia prima volta a Como e sono contento del risultato raggiunto. La sfida è stata tosta, erano tutti forti e in forma. È stata una gran bella gara“. Con queste parole il pilota di rally ligure, Fabio Andolfi, ha commentato ai microfoni di Etv la vittoria di domenica 8 novembre. Andolfi ha avuto il merito, tra l’altro, di riportare la Lancia sul podio. Non succedeva dagli anni Novanta. “Sono nato e cresciuto a Como, è stata una grande soddisfazione conquistare il primo posto”, ha aggiunto il navigatore di Andolfi, Marco Menchini.

Una gara di “altissimo livello” per il secondo classificato, Alessandro Re, resa ancora più complicata dalla nebbia di sabato sera. “Sono contento, congratulazioni a tutti”, ha detto Re. Si è fermato in terza posizione il comasco Matteo Fontana, che a caldo commenta: “Una bella gara, complicata e difficile, tra le foglie sull’asfalto, la nebbia e la pioggia, ma ho tenuto il ritmo. Sono contento. È stata una prova molto bella, mi sono divertito tanto. È un’esperienza che mi servirà per il futuro“.