Il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como ha visitato la caserma del gruppo della guardia di finanza di Ponte Chiasso. Ad accoglierlo il comandante provinciale colonnello Agostino Brigante, il comandante del gruppo Ponte Chiasso tenenete colonnello Cristiano Palmerini e il cappellano militare monsignor Andrea Scarabello. Il cardinale ha condiviso il pranzo nella mensa del reparto con una rappresentanza di ufficiali e finanzieri in servizio alla sede. Ha poi guidato un momento collettivo di preghiera e riflessione. A conclusione dell’incontro, il comandante provinciale ha donato al cardinale il Crest del Comando Provinciale Como, quale segno di omaggio e di riconoscenza per la gradita visita.

L’incontro è proseguito con una dimostrazione operativa dell’unità cinofila, che ha visto come protagonista il cane antidroga Aran impegnato nella simulazione di un’attività di ricerca di sostanze stupefacenti occultate all’interno ei bagagli.