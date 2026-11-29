Il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, domani sarà a Palermo per ritirare il Premio internazionale Beato Padre Pino Puglisi, giunto alla sua XXI edizione. La cerimonia è in programma alle 21 al Teatro Politeama Garibaldi. Il riconoscimento gli viene conferito dall’arcidiocesi palermitana con questa motivazione: «Per la costante testimonianza accanto agli ultimi, ai migranti e alle fragilità giovanili, promuovendo – sulle orme del beato Pino Puglisi e di don Roberto Malgesini – una Chiesa dell’ascolto e della prossimità contro ogni emarginazione».



«Accolgo con gratitudine questo riconoscimento, – commenta il cardinale Cantoni – lo considero occasione preziosa per rinnovare la memoria della testimonianza evangelica del Servo di Dio don Roberto Malgesini. Il suo esempio, il coraggio con cui ha vissuto il Vangelo, la sua vocazione sacerdotale e la sua vicinanza concreta a tutti, in particolare agli ultimi, continuano a parlare alla nostra Chiesa e a indicarci la strada della prossimità, dell’ascolto e del servizio».



Il conferimento del premio rafforza il rapporto di amicizia tra la Chiesa di Como e quella di Palermo. Gli scorsi 21 e 22 marzo, infatti, l’arcivescovo Corrado Lorefice era stato a Como su invito del cardinale Cantoni, per il ritiro di Quaresima dei giovani della Diocesi. Una due giorni dedicata proprio alle figure di don Roberto Malgesini e del beato Pino Puglisi. La partecipazione del cardinale Cantoni alla cerimonia di Palermo rinnova questo legame.

Il Premio internazionale Beato Padre Pino Puglisi è stato istituito da don Antonio Garau e promosso dall’Arcidiocesi di Palermo e dall’Associazione Giovani 2017 3P, con il patrocinio del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Comune di Palermo. Il riconoscimento intende valorizzare donne e uomini che, nei rispettivi ambiti professionali, sociali ed ecclesiali, si sono distinti per il coraggio, l’impegno e scelte capaci di incidere concretamente nella vita delle comunità.



Il tema scelto per la XXI edizione, «Dedicato a chi sogna perché segna la storia», richiama la capacità di trasformare ideali e convinzioni in azioni concrete, anche attraverso scelte difficili, per contribuire alla costruzione del bene comune. Un messaggio che si collega alla testimonianza del beato Pino Puglisi, il sacerdote palermitano ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993 per il suo impegno pastorale ed educativo nel quartiere Brancaccio. La sua opera era rivolta in particolare ai giovani, ai quali cercava di offrire occasioni di crescita e la possibilità di scegliere un futuro diverso dalla violenza e dalla cultura mafiosa.