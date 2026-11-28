Nel sedicesimo anniversario dell’istituzione del Santuario di Maccio e nel decimo anniversario del suo ingresso nella Diocesi di Como, il cardinale Oscar Cantoni ha presieduto ieri sera la celebrazione eucaristica nella chiesa della Santissima Trinità Misericordia.

Nell’omelia, il vescovo di Como ha ripercorso il legame profondo che lo unisce al Santuario, dove ha ricevuto una particolare conferma della chiamata al ministero episcopale, e ha invitato l’intera Chiesa diocesana a interrogarsi sui frutti dell’esperienza spirituale vissuta a Maccio.

“Anche all’interno della nostra Chiesa di Como, – ha detto Cantoni nell’omelia – abbiamo avuto il dolce privilegio di constatare, in questo luogo, i frutti della vita della Trinità, da quando fu costituito questo santuario, il 27 novembre 2010 dal vescovo Diego Coletti. La Santa Sede ha poi riconosciuto questa esperienza di fede vissuta nel santuario di Maccio come una straordinaria manifestazione dell’opera trinitaria, il 15 luglio 2024. Sono innumerevoli i segni attraverso cui la Santissima Trinità, proprio in questo ambiente, si è manifestata come forza rigeneratrice e vivificante nei confronti di tante persone, di ogni età e condizione. Io stesso – ha sottolineato il cardinale – sono testimone dell’azione divina che in questo luogo santo, per mezzo di un suo umile strumento umano, un giorno ormai lontano, mi ha rivelato il suo disegno d’amore con cui chiamava proprio me, umile discepolo di Cristo, a servire la Chiesa. Qui ho ricevuto la consolante promessa di essere sempre sostenuto dalla grazia della Santissima Trinità, che mi avrebbe poi accompagnato nel ministero episcopale nella chiesa di Como”.