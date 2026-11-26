Venerdì 27 novembre il cardinale Oscar Cantoni presiederà la Messa al Santuario della Santissima Trinità Misericordia di Maccio, a Villa Guardia, in occasione del sedicesimo anniversario della sua istituzione. La data coincide anche con il decimo anniversario dell’ingresso di Cantoni come vescovo della Chiesa di Como, avvenuto il 27 novembre 2016.

La giornata si aprirà alle 10 con il pellegrinaggio dei fedeli provenienti da Sondrio, accompagnato da una catechesi sul tema «Misericordia e Eucaristia». Alle 20.30 la celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale. Al termine sono previsti l’esposizione eucaristica, la Consacrazione della Diocesi alla Santissima Trinità Misericordia e la benedizione eucaristica.

Il Santuario è diventato negli anni un punto di riferimento per un’esperienza spirituale il cui messaggio centrale è stato individuato dalla Chiesa nella misericordia come tratto fondamentale dell’identità stessa della Trinità. Un percorso di discernimento che ha trovato un passaggio significativo nel luglio 2024, quando il Dicastero per la Dottrina della Fede ha espresso il nihil obstat, confermato dal decreto del cardinale Cantoni. Il provvedimento riconosce il valore pastorale dell’esperienza e i frutti spirituali maturati nel tempo, tra cui conversioni personali e vocazioni al ministero ordinato e alla vita consacrata, autorizzandone la prudente adesione da parte dei fedeli.