Tremezzina, intervento da 61mila euro per l’osservatorio astronomico sul Monte Galbiga

Intervento da 61 mila euro per l’osservatorio astronomico Corrado Lamberti sul Monte Galbiga. Il Comune di Tremezzina ha completato i lavori di manutenzione straordinaria, finanziati interamente con fondi propri di bilancio, per mettere in sicurezza e conservare la struttura a oltre 1600 metri di quota.

Lavori che hanno riguardato interni ed esterni: ripristinata la funzionalità della cupola con la sostituzione degli apparati elettromeccanici, impermeabilizzazione lungo il perimetro contro le infiltrazioni, ripristino del rivestimento esterno in rame e sostituzione delle parti in legno deteriorate.

All’interno risanate le pareti e rinnovate le superfici con trattamenti contro umidità e muffa, rifatta la pavimentazione e ripristinata la staccionata esterna.In programma nei prossimi mesi anche l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sostituzione dei serramenti.

L’osservatorio, che domina la Tremezzina in uno dei punti meno illuminati artificialmente del Lago di Como, ospita serate di osservazione, eventi di divulgazione scientifica e iniziative culturali aperte alla cittadinanza, organizzate dall’associazione PhysicalPub per rendere l’astronomia accessibile e valorizzare il cielo buio del territorio.