Protesta delle famiglie davanti al tribunale: “Bambini maltrattati a Villa Santa Maria”

Protesta questa mattina davanti al tribunale di Como di un gruppo di genitori di bambini con disabilità che sono stati ospiti di Villa Santa Maria di Tavernerio. Le famiglie contestano presunti maltrattamenti sui loro figli. Attualmente, la procura di Como ha chiesto il processo per 13 ex operatori della struttura ai quali vengono contestati abusi sui pazienti, fatti riferiti al periodo tra il 2018 e il 2021.Altre due segnalazioni di presunte violenze sono state invece archiviate, decisione contestata dalle famiglie. I genitori oggi hanno chiesto risposte e giustizia. “Villa Santa Maria conferma la propria fiducia nell’operato della magistratura, delle istituzioni e degli enti di controllo, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli e prerogative – fa sapere in una nota la struttura – Ricorda che la vicenda attualmente all’esame del tribunale è già stata oggetto di due distinte richieste di archiviazione poi accolte dal giudice delle indagini preliminari”.