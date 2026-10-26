Marco Butti vince il titolo europeo Turismo e ora guarda al Rally Aci Como

Una nuova gioia per l’automobilismo comasco in un 2026 che ha già regalato tante soddisfazioni agli appassionati lariani.

A Barcellona Marco Butti ha conquistato il titolo di campione europeo del Tcr Europe Touring Car Series 2026. In pratica il campionato continentale di auto da turismo.

Il pilota comasco, classe 2005 di Porlezza ha alzato il trofeo al termine di una due giorni di gare non semplice: Butti è arrivato all’ultimo appuntamento in classifica, ma con un margine risicato sui più diretti inseguitori, pronti ad approfittare di una sua eventuale defaillance. Il pilota comasco allo stesso tempo ha dovuto gestire ogni situazione pensando al campionato, pur, ovviamente, con la necessità di essere competitivo.

Con due sesti posti Butti – con la sua Cupra del team Monlau Motorsport – ha ottenuto la vittoria finale del campionato. Molti i messaggi di complimenti giunti al giovane pilota lariano, tra questi quelli dell’ex driver di F1 Gabriele Tarquini, da sempre suo estimatore, e del presidente di Aci Como Enrico Gelpi.

I tifosi lariani potranno applaudire Marco Butti tra pochi giorni, in occasione del Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este, E’ praticamente certa, anche se manca ancora l’ufficializzazione da parte del suo staff, la partecipazione alla gara di casa, in programma il 7 e 8 novembre sui tracciati di Triangolo Lariano, valli Intelvi-Cavargna e sul tratto tra Camnago e Civiglio.

Lo stesso Butti, non va dimenticato, ha già vinto rally in pista e ha sempre ben figurato nelle corse su strada alle quali ha partecipato. Un interlocutore ambizioso e motivato nella lotta per il podio finale di una gara che fin da ora si annuncia spettacolare e che Espansione Tv seguirà con ore di diretta.