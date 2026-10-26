Como, Fabregas carica la squadra: “Con il Torino servirà massima concentrazione”

Quarta partita in dieci giorni, tre punti che pesano. Cesc Fabregas presenta così la trasferta del Como 1907 a Torino, in programma domani per la nona giornata di serie A Enilive (ore 20.45, arbitra Collu di Cagliari).

“Con il Torino sarà una gara molto importante, la nostra quarta nel giro di 10 giorni – ha detto il tecnico alla vigilia – Affronteremo una squadra che viene da tre vittorie di fila e che avrà quindi molto entusiasmo. Dovremo rimanere concentrati per tutti i novanta minuti e gestire al meglio ogni fase di gioco”.

Fabregas ha poi sottolineato il buon momento della sua formazione dopo il successo con il Sassuolo: “Ho visto i ragazzi sul pezzo in questi due giorni dopo la vittoria di sabato scorso, dobbiamo continuare così”.