Sant’Anna, due aggressioni al personale sanitario in poche ore

Minacce e aggressioni al personale sanitario, la polizia di Como nelle prime ore di sabato ha arrestato un 30enne milanese, residente a Monguzzo, già noto alle forze dell’ordine, e nella mattinata di domenica un 67enne di Bellano, residente in Centro Valle Intelvi. Entrambi sono accusati di lesioni aggravate nei confronti del personale sanitario dell’ospedale Sant’Anna.

Intorno alla mezzanotte di sabato le Volanti sono state inviate al Sant’Anna, dove era stato segnalato, tramite l’allarme anti violenza, l’atteggiamento aggressivo e violento di un 30enne che si trovava al Pronto Soccorso e che era arrivato nella serata di venerdì a causa del suo stato di alterazione per abuso di droghe.

Giunti in ospedale i poliziotti hanno immobilizzato l’uomo e, dopo aver raccolto le testimonianze dei sanitari e degli addetti della sicurezza, lo hanno portato in questura, dove è stato arrestato per aggressione e minacce ai danni di personale sanitario e denunciato per interruzione di pubblico servizio. L’uomo è stato portato al Bassone.

Il secondo episodio è accaduto alle 7.45 di domenica, quando un 67enne si è presentato nel Reparto di Psichiatria chiedendo con insistenza di far visita ad una sua conoscente ricoverata. Dopo il divieto del personale sanitario, l’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe prima allontanato, per poi ripresentarsi nuovamente verso le ore 10 con le stesse intenzioni. In quest’ultima circostanza però l’uomo, che si trovava in compagnia di un’altra persona, al nuovo rifiuto ha aggredito il personale sanitario. Anche in questo caso è scattato l’allarme “antiaggressione” e gli uomini della Volante, una volta arrivati in ospedale, hanno trovato l’uomo in stato di alterazione, lo hanno immobilizzato e portato in questura, dove è stato arrestato.