Tunisino 24enne aggredisce gli agenti alla stazione Como Lago: arrestato

Un controllo di routine finito in aggressione. È accaduto nel pomeriggio di sabato nei pressi della stazione Como Lago, dove la Polizia di Stato è intervenuta per identificare un 24enne tunisino senza fissa dimora, con numerosi precedenti e già noto agli agenti.

Alla vista della volante il giovane ha reagito con violenza: spintoni, calci e insulti ai poliziotti, condotta proseguita anche a bordo del veicolo di servizio, dove ha preso a colpi il vetro, e poi negli uffici della Questura.



Proprio nella stessa mattinata, in piazza Volta, allo stesso soggetto era stato notificato un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Como. Il provvedimento era scattato dopo due episodi nei giorni scorsi in via Caio Plinio: la denuncia per il possesso di quattro coltelli vicino a un negozio e la segnalazione per aver girato video, con il volto coperto, dentro e fuori alcuni esercizi commerciali.



Il 24enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Una volta in cella ha inciso il proprio nome sulla parete: l’uomo è stato denunciato anche per danneggiamento.