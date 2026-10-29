Como, controlli nelle aree dismesse: una denuncia, due Dacur e sei ordini di allontanamento

Avatar Silvia Legnani

Silvia Legnani

in

a

16663 Furti in serie sulle auto in sosta due arrestati dalla polizia a Como 1790326865

Servizio straordinario di controllo della polizia di Stato di Como nelle prime ore della mattina nelle aree della città che diventano luoghi di bivacco per i senza fissa dimora.

A partire dalle 6 gli equipaggi dell’Ufficio di Gabinetto, della Squadra Volanti, della Divisione Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione della questura, insieme con il personale del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, hanno controllato l’area dell’ex Ticosa, l’area dell’ex supermercato di via Regina Teodolinda e quella della Chiesa del “Crocifisso” in viale Varese.

Una cittadina italiana è stata denunciata per non aver rispettato un DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), mentre due nuovi DACUR sono stati emessi a carico di altrettanti cittadini extracomunitari e sei ordini di allontanamento sono stati notificati ad altrettanti soggetti senza fissa dimora.

Tags:

, ,