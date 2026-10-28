Movimento 17 ottobre, Siher torna libero. Arresto non convalidato, Meloni: “Decisione vergognosa”

E’ tornato libero Youssef Siher, Siher l’attivista arrestato sabato scorso per aver creato il gruppo Telegram “Movimento 17 ottobre”. La giudice delle indagini preliminari di Milano Tiziana Landoni non ha convalidato l’arresto e ha ordinato la scarcerazione immediata del ricercatore 30enne. “Una decisione vergognosa”, ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La procura di Milano aveva chiesto il carcere per Siher che ieri, nell’interrogatorio di convalida si è avvalso della facoltà di non rispondere. “Non c’è stata alcuna condotta istigatoria alle violenze, non c’è il terrorismo, non c’è alcun reato” avevano dichiarato i legali dell’attivista, che avevano chiesto di rimettere in libertà il 30enne.

La giudice ha accolto la richiesta perché non avrebbe ravvisato le esigenze cautelari e nemmeno le ragioni che sabato scorso avrebbero portato al fermo. Non ci sarebbero in sostanza condotte riconducibili all’istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo né di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Le accuse che invece la procura di Milano contesta a Siher e alla moglie, 32enne comasca, mediatrice interculturale denunciata a piede libero. Già oggi Siher ha lasciato il carcere di San Vittore, accolto tra gli altri proprio dalla moglie. I due si sono sposati nel settembre scorso e attualmente sarebbero residenti in provincia di Milano.

Immediato il commento della premier, che ha definito “Vergognosa” la decisione.

“Una decisione che mi lascia sconcertata”, ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli. “Le decisioni della magistratura si rispettano, ma dopo giorni di violenze e attacchi alle forze dell’ordine e di fronte ad accuse molto pesanti è difficile comprendere una decisione di questo tipo. Sulla sicurezza non possiamo permetterci passi falsi, servono prese di posizione a tutela del nostro Paese e di tutti i cittadini”.