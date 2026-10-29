Canturina Bis, al via i sondaggi per la progettazione nell’area di via Genova a Cantù

Nuovo passo avanti per l’iter della Canturina bis, opera attesa da anni dal territorio. Nell’area di via Genova, a Cantù, sono in corso le attività di sondaggio sul sottosuolo relative al lotto 2 dell’infrastruttura, nell’ambito delle indagini necessarie allo sviluppo della progettazione dell’intera opera.

Le attività interessano l’area dalla quale prenderà avvio il tratto centrale del nuovo collegamento Como-Mariano: il progetto prevede infatti che il tracciato si sviluppi dalla rotatoria di via Genova, attraversando prevalentemente il territorio di Cantù, fino alla rotatoria di via Marche, con un’intersezione con la provinciale 39 nel territorio di Figino Serenza e una bretella di collegamento in prossimità del confine tra Cantù e Mariano Comense.

I sondaggi in corso costituiscono un passaggio tecnico propedeutico alla definizione progettuale e permettono di acquisire gli elementi necessari per proseguire l’iter. Il Lotto 2 rappresenta un tassello centrale del più ampio progetto della Canturina Bis, considerata un’infrastruttura strategica per migliorare i collegamenti nell’area canturina e marianese e offrire una risposta alle criticità della viabilità in un territorio densamente abitato e caratterizzato da importanti aree produttive e commerciali.

Lo scorso maggio la Provincia di Como ha affidato l’incarico per l’aggiornamento progettuale e la progettazione esecutiva del tratto tra Cantù, Mariano Comense e il collegamento alla strada provinciale 32 di Novedrate.

Il progetto complessivo della Canturina Bis, approvato nel 2023, prevede un investimento superiore a 333 milioni di euro ed è articolato in tre fasi. La realizzazione del lotto funzionale è resa possibile grazie alla convenzione sottoscritta tra Provincia di Como e Regione Lombardia nell’agosto 2025, che garantisce una copertura finanziaria di 68,5 milioni di euro, di cui 65,9 milioni regionali e 2,6 milioni provinciali.