Prevenire i reati ai danni di banche e uffici postali, firmato il protocollo in prefettura a Como

Il Prefetto di Como, Corrado Conforto Galli, ha sottoscritto – assieme ai rappresentanti dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Poste Italiane – il “Protocollo d’Intesa per la Prevenzione della criminalità ai danni delle Banche, degli Uffici Postali e dei rispettivi clienti”.

L’accordo si prefigge in particolare l’obiettivo di perseguire il rafforzamento dei dispositivi di difesa passivi a tutela degli istituti di credito e degli uffici postali e delle apparecchiature ATM e Postamat, l’attivazione di significative misure di contrasto della cyber criminalità, delle sempre più sofisticate campagne di frode e dell’utilizzo illecito di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale.

Inoltre si punta a prevenire le truffe agli anziani attraverso:

•una mirata formazione degli operatori di filiale e del servizio clienti e un’attenta attività di prevenzione quali periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli utenti;

•l’adozione di sistemi di monitoraggio delle operazioni con l’obiettivo di prevenire e bloccare tempestivamente le transazioni sospette;

•la promozione di azioni congiunte con le Forze di polizia e le istituzioni locali per diffondere la cultura della prevenzione, la collaborazione con le Forze di polizia nelle attività di indagine e nelle azioni di contrasto e il censimento e monitoraggio dei casi individuati.

Il prefetto ha richiamato l’attenzione in particolare sull’istituzione dell’Osservatorio provinciale “Territori Sicuri” a cui è affidato il compito di favorire una sempre più sinergica ed efficace collaborazione tra le Forze di polizia da un lato e gli Istituti di credito e Poste Italiane dall’altro, per consentire l’assunzione delle eventuali valutazioni in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, quale momento fondamentale di raccordo e monitoraggio.