Scappa dai carabinieri, inseguimento in Altolago. Denunciato 42enne, guidava senza patente

Senza patente, alla guida della sua auto in Altolago, scappa all’alt dai carabinieri a folle velocità, con rischi anche per la sicurezza stradale. Inseguito e bloccato dai militari dell’Arma l’automobilista, 42enne di Sorico, è stato denunciato a piede libero. Sequestrata per la successiva confisca la sua vettura Opel Astra.

L’inseguimento ieri pomeriggio sulle strade dell’Altolago. Attorno alle 15, i carabinieri di Gravedona ed Uniti hanno incrociato l’auto del 42enne e hanno riconosciuto il conducente, al quale era già stata ritirata la patente. Gli hanno intimato l’alt ma l’uomo, invece di accostare ha premuto l’acceleratore nel tentativo di seminare la pattuglia. I militari dell’Arma hanno inseguito il fuggitivo per alcuni chilometri, fino al territorio lecchese, dove sono riusciti a sbarrargli la strada e a bloccare il veicolo in sicurezza.

I successivi controlli hanno permesso di accertare che il 42enne si era messo alla guida senza la patente, violazione per la quale era già stato sanzionato nel corso dell’ultimo biennio. Durante la perquisizione personale e dell’abitacolo, i militari hanno rinvenuto una modica quantità di cocaina, destinata all’uso personale, e un tirapugni in metallo. L’automobilista si è inoltre rifiutato di sottoporsi ai test tossicologici per verificare se si fosse messo al volante sotto l’effetto di stupefacenti.

La macchina è stata sequestrata e il 42enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria, per reiterata guida senza patente, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e rifiuto degli accertamenti sull’uso di droghe. Segnalato inoltre alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.