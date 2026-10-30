Spaccio di cocaina, eroina e crack: 50enne arrestato a Novazzano

Operazione antidroga nel Mendrisiotto. A Novazzano è stato arrestato dalla Polizia cantonale un 50enne cittadino svizzero domiciliato nella regione. L’uomo, finito nel mirino nell’ambito di un’inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia comunale di Chiasso, è sospettato di essere coinvolto in un’importante attività di spaccio di droga a clienti locali.

Secondo quanto emerso, l’attività illecita riguarderebbe cocaina, eroina e crack.

Nei suoi confronti l’ipotesi di reato è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

L’inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Luca Losa.