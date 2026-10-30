Sabato in onda la nuova puntata di Storie d’Autore sull’Osservatorio astronomico di Sormano

Una puntata dedicata al cielo e alle stelle che si osservano dal Triangolo lariano. Storie d’autore, in onda sabato 31 ottobre alle 19 su Etv, racconta l’osservatorio di Sormano. In studio Giorgio Albonico ospita l’ingegnere nucleare Dino Pezzella, già intervenuto in passato nella trasmissione, per parlare di una realtà scientifica conosciuta ben oltre i confini della provincia. L’osservatorio, nato per iniziativa degli astrofili brianzoli, è stato da poco rinnovato grazie a un progetto di cooperazione tra Italia e Svizzera.

Nel dialogo in studio ci sarà spazio poi per alcune delle domande più frequenti sul cielo, dagli avvistamenti di Ufo alle notizie sugli asteroidi in transito vicino alla Terra, temi che periodicamente tornano al centro dell’attenzione e che l’ingegnere affronterà dal punto di vista scientifico.

In puntata si parlerà anche dell’attività didattica dell’osservatorio, che organizza serate di osservazione aperte al pubblico e lavora a stretto contatto con l’università dell’Insubria e con le scuole del territorio. Proprio i più piccoli, infatti, sono tra i visitatori più curiosi, e in trasmissione troveranno posto anche le domande più sorprendenti che arrivano dalle classi, segno di un interesse sempre più vivo. Una puntata pensata, dunque, sia per gli appassionati di astronomia sia per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo delle stelle.