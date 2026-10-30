Dehors, nuove regole dal Governo. Nardone: “Rapinese invece complica la vita degli imprenditori”

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il decreto legislativo che riordina la disciplina dei dehors, con l’obiettivo di semplificare le autorizzazioni, ridurre la burocrazia e favorire le attività economiche. “Una scelta che va nella direzione opposta rispetto all’approccio dell’amministrazione Rapinese, che continua a complicare la vita agli imprenditori comaschi, a partire da commercianti e ristoratori. – interviene il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Nardone – Oggi il Governo Meloni dimostra che un’altra strada è possibile: meno burocrazia, più buonsenso e soprattutto rispetto per chi lavora, investe e crea occupazione”.

Nardone fa poi riferimento alla vicenda di piazza De Gasperi, dove tre commercianti hanno presentato un ricorso al Tar che potrebbe bloccare il secondo lotto dei lavori. “Un altro esempio di un’amministrazione che preferisce imporre le proprie decisioni anziché confrontarsi con chi ne subirà le conseguenze. – continua Nardone – Gli imprenditori comaschi rappresentano un patrimonio economico e sociale della nostra città: i loro locali e i dehors non sono soltanto una risorsa per il turismo, ma luoghi di incontro e aggregazione per i comaschi, che rischiano di perdere, e in alcuni casi hanno già perso a causa delle scelte di questa amministrazione, importanti spazi di socialità. Difendere queste attività significa quindi tutelare anche la qualità della vita dei cittadini”.