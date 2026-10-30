La Mostra Mercato Artigianato a Lariofiere di Erba si prepara al gran finale

Secondo e ultimo weekend di apertura per la Mostra Mercato Artigianato a Lariofiere di Erba, 12mila metri quadri di esposizione con 150 stand dove poter ammirare da vicino un’ampia selezione di prodotti artigianali dedicati a casa, moda e abbigliamento, benessere, enogastronomia, oggettistica e regalo.

Sono questi, infatti, gli ingredienti principali della 53esima edizione, appuntamento di riferimento per il mondo produttivo del territorio. Un evento “classico” per il polo fieristico brianzolo, una vetrina del saper fare artigiano tra tradizione e innovazione. In questo 2026 sono stati previsti convegni, incontri per imprenditori, momenti artistici, premiazioni, iniziative per i più piccoli e iniziative di carattere sociale.

Padiglioni aperti lo scorso fine settimana il 24 e 25 ottobre quando c’è stato il taglio del nastro ufficiale e, appunto, il 30, 31 ottobre e 1° novembre in concomitanza con la festività di Ognissanti. La manifestazione è rimasta chiusa nei giorni feriali tra il primo e secondo appuntamento, per andare incontro a una richiesta degli espositori.

La Mostra Artgianato – ad ingresso gratuito – si prepara dunque al gran finale. Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito www.mostrartigianato.com