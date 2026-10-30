Maria Sole Ferrieri Caputi torna al Sinigaglia per Como-Venezia

Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi a dirigere Como-Venezia, lunch match di domenica prossima in serie A. La gara è in programma alle 12.30 allo stadio Sinigaglia.

Per Ferrieri Caputi è la prima designazione in serie A questa stagione. Gli ultimi precedenti con la squadra lariana risalgono alla stagione 2023-2024 in B. La direttrice di gara di Livorno fischiò il 27 settembre 2023 in Como-Sampdoria 1-0 e il successivo 16 marzo in Como-Pisa 3-1.

Ad assistere Ferrieri Caputi ci saranno Marcello Rossi M e Marco Scatragli. Il quarto uomo sarà Luca Pairetto.

Al Var ci sarà Francesco Cosso, con Giua nel ruolo di Avar.

Il comasco Andrea Colombo è stato invece designato per Lazio-Cagliari, in programma allo stadio Olimpico domenica alle 15.