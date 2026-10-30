Dalla Regione 655mila euro per mezzi e attrezzature della protezione civile comasca

655mila euro per la Protezione civile della provincia di Como per potenziare mezzi, attrezzature e strutture operative a tutela del territorio e dei cittadini. È questa la quota assegnata dalla Regione Lombardia al territorio nell’ambito dello stanziamento complessivo di 7.172.500 euro approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa a favore di tutte le province lombarde e della Città Metropolitana di Milano per rafforzare ulteriormente il sistema lombardo attraverso il potenziamento delle Colonne mobili, delle Sale operative e dei Centri polifunzionali di emergenza.

I fondi serviranno ad acquistare nuovi mezzi e attrezzature tecniche necessarie per gli interventi sul territorio (come, ad esempio, pompe idrovore, torri faro, tensostrutture) e, allo stesso tempo per la realizzazione di interventi nelle Sale Operative Provinciali (in particolare per quanto riguarda l’aggiornamento dei sistemi informatici e di videosorveglianza), oltre alla realizzazione di interventi e opere edili per il completamento e l’adeguamento Centri Polifunzionali di Emergenza (Cpe).



“Con queste risorse – ha affermato l’assessore regionale La Russa – Regione Lombardia vuole garantire l’efficienza, l’affidabilità e la disponibilità di mezzi ed attrezzature per un intervento tempestivo in occasione di emergenza”.

Nel dettaglio per quanto riguarda il Comasco dei 655mila euro, 325.000 euro saranno destinati al potenziamento della Colonna Mobile Provinciale, attraverso l’acquisto di mezzi e attrezzature, 230.000 euro al rafforzamento della Sala Operativa Provinciale e 100.000 euro all’adeguamento dei Centri Polifunzionali di Emergenza.

“La provincia di Como presenta caratteristiche territoriali particolarmente complesse, dalle aree montane ai territori lacuali, che rendono fondamentale disporre di un sistema di Protezione Civile efficiente, attrezzato e capace di intervenire tempestivamente. Queste risorse rappresentano un sostegno concreto”, dichiara Anna Dotti, consigliere regionale comasca di Fratelli d’Italia.

“Viviamo in un territorio che comprende – aggiunge dalla Lega la consigliera regionale dell’Alto Lago Gigliola Spelzini – contesti nei quali il rischio idrogeologico, le frane, gli smottamenti, le esondazioni e gli eventi meteorologici intensi che richiedono un’organizzazione efficiente e una capacità di intervento tempestiva”.

“Investire nella prevenzione e nella capacità di intervento – concludono le due esponenti – significa proteggere le persone, le infrastrutture e il patrimonio ambientale del nostro territorio”.