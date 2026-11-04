Parco Pineta: vasta operazione contro lo spaccio nei boschi, in campo la polizia di Como e Varese

Una vasta operazione contro lo spaccio nei boschi che ha visto unite le questure di Como e Varese. La polizia di Stato ieri pomeriggio ha predisposto un servizio straordinario nell’area del Parco Pineta impiegando equipaggi della Squadra Mobile e dell’Ufficio di Gabinetto della Questura oltre a pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano.

I controlli hanno coinvolto diversi punti strategici nei comuni a ridosso del parco tra cui Binago, Castelnuovo Bozzente, Beregazzo con Figliaro, Appiano Gentile, Oltrona San Mamette, Veniano, Limido Comasco e Carbonate.

Un servizio analogo è stato messo in atto dai colleghi di Varese nell’area a ridosso del parco la cui competenza territoriale è riferibile a alla provincia di Varese.

L’attività è stata pianificata per garantire un presidio capillare, coordinato e ad ampio raggio dell’intero comprensorio, attraverso una distribuzione strategica delle pattuglie nei principali punto di accesso, lungo le arterie di collegamento e in corrispondenza delle direttrici viabilistiche di maggiore interesse.

Il bilancio complessivo dell’attività, nell’ambito della quale sono stati effettuati 9 posti di controllo, ha portato all’identificazione di 129 persone, al controllo di 85 veicoli, elevata una sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni del Codice della Strada.