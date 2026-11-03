“Lombardia è ricerca”, da Mantova a Milano: 4 le scuole selezionate. La premiazione il 10 novembre

Una applicazione basata sulla gamification, che utilizza dinamiche tipiche dei videogiochi in un contesto reale per promuovere il decoro urbano e la partecipazione civica in Lombardia; una soluzione integrata pensata per ridurre ansia sociale, isolamento e difficoltà comunicative in bambini e preadolescenti; un prototipo didattico per la riabilitazione della mano nella paralisi cerebrale infantile; un sistema di climatizzazione passiva per edifici a PCM termochimici e flussi bifase gas-solido.

Sono questi i quattro progetti selezionati dalla giuria del premio “Lombardia è Ricerca” rivolto alle scuole e promosso da Regione. A presentarli sono stati gli alunni delle quattro scuole vincitrici, cioè l’istituto Superiore Enrico Fermi di Mantova, dell’istituto Alessandrini di Abbiategrasso, del civico liceo Linguistico Manzoni di Milano e dell’istituto Falcone di Gallarate. La classifica finale sarà svelata da Gerry Scotti il 10 novembre alla Scala.

Questi progetti, commenta l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, il comasco Alessandro Fermi, “dimostrano che l’innovazione non nasce solo nei laboratori o nelle aziende, ma può e deve partire anche dalle aule scolastiche, dove si formano i protagonisti del futuro della Lombardia”.

“Iniziative come questa – ha sottolineato Fermi – ci ricordano che l’innovazione è un percorso condiviso, che unisce scuola, istituzioni e comunità: la Lombardia del domani nasce anche dalle idee dei più giovani“. “Progetti strabilianti” per l’assessore regionale, che si contendono assegni da 2 a 10.000 euro. Il Premio è attivo dal 2018 e nasce in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. L’obiettivo è promuovere la capacità di innovazione del territorio partendo dalle aule. Il riconoscimento di Regione Lombardia premia infatti i progetti innovativi e con impatto sociale realizzati in classe dagli studenti delle scuole superiori e della formazione professionale lombarde.