Presentato il Rally Aci Como-Trofeo Villa d’Este. Gelpi: “Una gara di alto livello”

Conferenza stampa ufficiale di presentazione del 45° Rally Trofeo Villa d’Este Aci Como.

L’appuntamento organizzato dall’Automobile Club Como sabato 7 e domenica 8 novembre andrà in scena sulle strade di Triangolo lariano, Como e nelle valli Intelvi e Cavargna.

A fare gli onori di casa a Villa d’Este il presidente di Aci Como, Enrico Gelpi. Presenti gli esponenti di istituzioni, forze dell’ordine, associazioni sportive e, ospiti d’onore, le campionesse del mondo di canottaggio Carolina Cassani e Letizia Martorana.

“Questa è una manifestazione alla quale sono profondamente legato, non soltanto come presidente dell’ente organizzatore, ma anche come pilota, avendo avuto la soddisfazione di vincerla nel 1986, esattamente quarant’anni fa – ha detto Enrico Gelpi – Un ricordo che rende ancora più speciale l’impegno nel portare avanti una tradizione sportiva così importante per il nostro territorio. Anche quest’anno abbiamo lavorato con passione per proporre una gara di alto livello, capace di valorizzare Como e le sue valli. Ringrazio le istituzioni, le amministrazioni locali, le forze dell’ordine i partners e tutti coloro che contribuiscono alla riuscita dell’evento, augurando a concorrenti e appassionati un grande fine settimana di sport”.

Andrea Bambace, direttore di Espansione Tv, ha illustrato la programmazione che sarà dedicata alla gara. Sabato 7 novembre dalle 14.45 alle 17.30: in onda le interviste al via da piazza Cavour e la prova Alpe Grande, uno dei tratti iconici del rally lariano. Dalla 21 alle 22.30 ci sarà la diretta notturna della Camnago-Civiglio, la speciale alle porte di Como. Domenica 8 novembre dalle 12.45 alle 14 Etv trasmetterà la Bellagio 2, la speciale di grande importanza per le sorti gara e del campionato italiano Challenger. Poi, dalle 15.15 alle 16.30 il gran finale. Arrivo e festa del podio in diretta.

Sul fronte sportivo, gli iscritti sono 69. La corsa ha varie validità, la più importante per il tricolore Challenger. Tra i nomi noti al via, i locali Alessandro Re (vincitore 2025), Marco Silva (due volte vincitore, secondo nel 2025), il campione del mondo WRC3 Matteo Fontana e Marco Butti, fresco campione europeo turismo in pista. Ci sarà anche Carlo Galli, tre volte primo nella corsa di casa tra gli anni ’80 e ’90. Dal tricolore Challenger sono in lizza il veneto Marco Signor – matematicamente campione 2026 – e il varesino Giuseppe Di Palma. Dalla Finlandia arriva la promessa Ville Vatanen, classe 2006; dalla Francia si è iscritto Victor Cartier, dalla Svizzera Kim Daldini. Altri nomi da tenere d’occhio, il bresciano Andrea Mabellini, il varesino Riccardo Pederzani e il ligure Fabio Andolfi.

Un momento significativo della conferenza è stato dedicato anche ai riconoscimenti commemorativi. Memorial importante dedicato anche a Paolo Brenna, ex vice Presidente di Aci Como, che verrà assegnato all’equipaggio con il miglior tempo assoluto sulla “Val Cavargna”. Per il Memorial Enrico Manzoni, presente la figlia Daniela Manzoni, mentre per il Memorial Marco Bonanomi in sala Carola Ballerini. Il primo premierà la migliore concorrente femminile della classifica assoluta, il miglior pilota e il miglior navigatore della Valle Intelvi, mentre il secondo sarà assegnato all’equipaggio autore del miglior tempo sulla prova speciale “Pian del Tivano”.