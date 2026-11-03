Controlli dei carabinieri sulle strade della movida, tre ubriachi alla guida. Uno di un monopattino

Avatar Redazione

Redazione

in

a

, , , , ,
18851 Controlli dei carabinieri sulle strade della movida tre ubriachi alla guida. Uno di un monopattino 1793707594

Controlli mirati dei carabinieri di Como nei fine settimana sulle strade per prevenire incidenti legati alle serate di divertimento. Nella notte di Halloween, i militari del radiomobile e delle stazioni di Olgiate Comasco, Faloppio e Como-Rebbio, in collaborazione con la polizia locale hanno identificato 82 persone e controllato 52 veicoli. La notte successiva a Como i militari di Pognana Lario hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza; un 53enne residente a Montorfano, alla guida con un tasso alcolemico di 1,41 g/l, un 26enne residente a Verano Brianza con un tasso di 1 e un 39enne residente a Torno, controllato mentre conduceva un monopattino elettrico e risultato positivo agli accertamenti alcolemici, con valori più che doppi rispetto al limite.