Domani a Cantù i funerali di Aldo Marra, ucciso sabato scorso fuori da un bar a Vighizzolo

Si svolgeranno domani alle 14,30 al Santuario della Madonna a Cantù i funerali di Aldo Marra, 55enne canturino, ucciso a coltellate sabato scorso fuori da un bar di Vighizzolo dopo una banale lite. Per l’omicidio è stato arrestato Cristian Maffia, 33 anni anche lui di Cantù, che si trova al carcere del Bassone. Dopo l’autopsia è arrivato il nullaosta per le esequie che si terranno domani precedute dalla recita del rosario. Marra lascia la moglie e due figli. Lunedì scorso era stata organizzata una commemorazione nell’azienda dove ha lavorato per 30 anni e dove ha rimane di lui un ricordo indelebile.