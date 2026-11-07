Fuori strada con l’auto a Turate, morto 78enne

E’ morto all’ospedale di Saronno l’automobilista di 78 anni coinvolto ieri pomeriggio in un incidente a Turate, in via Isonzo. L’uomo ha avuto probabilmente un malore alla guida e per questo potrebbe aver perso il controllo della vettura, andando a sbattere contro un veicolo in sosta. Soccorso in arresto cardiaco, era in condizioni critiche ed è purtroppo deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù. Il 78enne, residente a Lentate sul Seveso, era alla guida di una Lancia Y e stava percorrendo la via Isonzo. L’autista di un camion che viaggiava sulla stessa strada all’improvviso avrebbe sentito un colpo. Si è fermato e ha notato la vettura che era andata a sbattere contro un’altra macchina in sosta.

L’impatto non sembrava particolarmente violento, ma il conducente era accasciato sul volante. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sono intervenute ambulanza e automedica. Il 78enne era in arresto cardiaco e sono state avviate le manovre di rianimazione. E’ stato portato in condizioni critiche all’ospedale di Saronno ma è purtroppo morto nonostante i tentativi di salvarlo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. L’ipotesi più probabile è che il pensionato abbia avuto un malore a causa del quale avrebbe perso il controllo, uscendo di strada e sbattendo contro la vettura in sosta.