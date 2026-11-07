Cantù cerca la svolta in trasferta a Roma dopo sei sconfitte consecutive

Cantù cerca la svolta dopo sei sconfitte consecutive in campionato di basket. Archiviato nel posticipo di lunedì sera il derby contro Milano, nella settima giornata di serie A l’Acqua S.Bernardo affronterà in trasferta la Maxima Roma. Palla a due domenica 8 novembre alle 16 al PalaTiziano.

Il coach dei biancoblù Francesco Vitucci ha presentato così la partita, una sfida fondamentale per i brianzoli, bloccati in ultima posizione e senza punti. “Dobbiamo portare in questa partita quanto di buono abbiamo fatto nella gara contro Milano, pur sapendo che non è stato sufficiente per vincere e che abbiamo bisogno di un ulteriore sforzo per tutti e 40 i minuti di gioco”, ha detto l’allenatore.

“Servirà inoltre giocare con la massima fiducia nei nostri mezzi, avendo di fronte un avversario importante, con un roster che include giocatori di alto livello e talentuosi – ha aggiunto – Il progetto tecnico della Maxima Roma è molto interessante, da seguire con curiosità per capire gli effetti reali che potrà avere sulla Capitale e sul basket in generale, viste le ambizioni internazionali del club”.

Alla vigilia del match, la Pallacanestro Cantù ha comunicato ufficialmente la rottura con Semaj Christon. La risoluzione del contratto è stata decisa dopo che il giocatore era risultato positivo a un controllo antidoping ed era stato sospeso in via cautelativa proprio poco prima del derby contro Milano.