Pusiano, auto senza controllo esce di strada e resta in bilico sul guardarail

Incidente e auto in bilico sul guardrail nella notte a Pusiano. Attorno alle 4.30, per cause ancora da chiarire il conducente avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbe uscito di strada mentre percorreva la via Mazzini. Intervenuti dopo la richiesta di soccorso, i vigili del fuoco del distaccamento di Erba hanno trovato la vettura in bilico senza persone a bordo. E’ stata attivata l’autogrù del comando di Varese per il recupero e la messa in sicurezza della macchina. Secondo una prima ricostruzione, il conducente in uscita dalla galleria di Pusiano avrebbe perso il controllo saltando la rotatoria e andando a finire sullo spartitraffico. Illeso l’automobilista. Accertamenti della polizia di Stato sulla dinamica dell’incidente.