Da Cunha: «L’Inter ci ha tolto fiducia, non è stata una questione fisica»

Serata storta a San Siro per il Como. E il capitano biancoblù Lucas Da Cunha non si nasconde, anzi va dritto al punto: la sconfitta contro l’Inter è arrivata per quello che i lariani non sono riusciti a fare. “Abbiamo fatto fatica – ammette il centrocampista – loro hanno disputato una bella partita, noi invece non siamo riusciti a esprimere ciò che sappiamo fare. Volevamo giocare come sempre, con intensità, ma è stato difficile metterla in pratica”.

Il piano gara del Como si è inceppato fin dai primi minuti. “È mancata la profondità ed è stato difficile trovare spazio stasera” aggiunge Da Cunha. L’avvio shock ha fatto il resto: “Non avevamo una pressione particolare, ma è vero che abbiamo iniziato malissimo. Da lì abbiamo perso fiducia e si è visto. L’Inter lo ha capito subito e ci ha fatto male”

.Nessun alibi, però, per il successo europeo dei nerazzurri in Champions. “Rilassati dopo i 9 gol in Champions League? Non è possibile. Siamo il Como, abbiamo affrontato l’Inter e sappiamo chi sono loro e chi siamo noi”.

Il problema, secondo Da Cunha, è stato tecnico e mentale, non atletico: “Loro hanno giocato molto meglio di noi, ma non è per questo che abbiamo perso. Loro ci hanno messo pressione, da quel momento abbiamo perso troppe palle, cosa che non ci capita in altre partite. Abbiamo perso fiducia, duelli e si è sentito che la partita fosse difficile”.

La conclusione è amara ma lucida: “Non è stato neanche un problema di fisico, ma di livello. Abbiamo trovato una squadra molto forte. Siamo ormai abituati però a giocare queste partite, è mancata solo qualità”.