Como sconfitto a San Siro: successo dell’Inter per 2-0

Como sconfitto a San Siro. Nel derby d’alta quota i lariani sono stati battuti per 2-0 dall’Inter. Entrambe le reti nel primo tempo. Una doppia realizzazione che ha segnato la partita, con i biancoblù che nella fase iniziale hanno faticato a costruire le loro consuete trame di gioco.

I nerazzurri si sono portati in vantaggio al 12′ con Pio Esposito pronto sotto misura a spedire in rete un traversone basso di Spence dalla destra.

Sette minuti dopo raddoppio dei padroni di casa siglato da Thuram, pronto ad approfittare di una respinta difettosa di Valle su un cross di Zielinski.

Nel secondo tempo si è visto un Como in crescita, che ha provato a rendersi pericoloso, ma che non ha trovato la via del gol. L’Inter ha chiuso gli spazi e, pur senza dominare, ha gestito il match e ha chiuso con tre punti preziosi per la classifica.

Dal canto suo, la squadra di Cesc Fabregas rimane ferma a quota 23 punti in graduatoria, al quinto posto dopo il sorpasso del Milan, che ha vinto per 2-1 in trasferta contro il Genoa.

Ora la serie A si ferma per gli impegni delle Nazionali (con molti lariani convocati). Alla ripresa il Como ospiterà allo stadio Sinigaglia il Cagliari.