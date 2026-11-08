Basket, ancora senza vittorie la Pallacanestro Cantù. A Roma finisce 99 a 87

Il campionato si conferma in salita per la Pallacanestro Cantù, ancora senza vittorie. Al PalaTiziano la settima giornata si è chiusa per 99 a 87. La Maxima Roma si è imposta sui brianzoli.

“In questa partita purtroppo in alcuni momenti non siamo riusciti a rispondere soprattutto dal punto di vista offensivo”: commenta così coach Vitucci al termine della gara. “Nel primo tempo abbiamo faticato in due cose: loro hanno segnato un po’ troppo e Bilan ci ha messo in difficoltà in post basso. Dovevamo invece essere in grado in certi momenti di rispondere alle loro folate in attacco, che sapevamo potessero esserci visto il tasso di talento di cui dispongono, anche in uscita dalla panchina. Ci sono stati anche dei tiri aperti da tre in momenti importanti che purtroppo abbiamo sbagliato e i numeri sono abbastanza chiari”, ha spiegato l’allenatore dei brianzoli.

“Abbiamo fatto un pochino meglio, sicuramente c’è stato un grande sforzo collettivo, ma abbiamo prodotto poco, non tanto in generale – conclude – ma rispetto a quanto avremmo potuto in alcune occasioni”.