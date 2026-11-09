Fabregas: «Due palloni persi e l’Inter ci ha punito. Ora testa bassa e avanti»

Serata amara a San Siro per Cesc Fabregas. Il Como cade 2-0 contro l’Inter, interrompe la striscia di sei vittorie consecutive e lo spagnolo, in sala stampa, non cerca alibi. Anzi, parte da un riconoscimento netto: “Possiamo parlare di tante cose, ma l’Inter è stata migliore di noi e ha dimostrato che è di un livello superiore. Dobbiamo accettarlo”.



Per Fabregas la gara si spiega in due episodi, ma con una radice comune. “Nei gol abbiamo pagato due palloni persi che solitamente non perdiamo mai. L’Inter è brava in tante cose ed è devastante in contropiede. Quando perdi palloni così lo paghi. La prima cosa contro l’Inter è non concedere ripartenze, invece le abbiamo concesse”.

Il dato che fa più male è quello sulla precisione: “Di solito a ogni partita registriamo una precisione di passaggi del 99%, elevatissima. Oggi non penso che abbiamo registrato questo dato. Ci hanno fatto male in contropiede, ma abbiamo perso palloni facili da gestire. Abbiamo iniziato a sbagliare qualcosa all’inizio e abbiamo perso fiducia”.

Fabregas sullo 0-2 ha voluto registrare la difesa: “La mia responsabilità era trovare equilibrio difensivo per evitare che continuassero a farci così male. Con Smolcic è andato un po’ meglio, ma non è stato abbastanza. Almeno abbiamo avuto più controllo e stabilità. Quando ho visto che avremmo potuto prendere magari 9 gol noi stavolta, la mia responsabilità era sistemare la fase difensiva. Con Smolcic abbiamo trovato un po’ più di equilibrio, sistemando alcune cose che prima facevamo molto male”.

La chiusura del tecnico biancoblù: “Abbiamo abituato così tanto bene la gente che la gente pensa che dobbiamo vincere contro l’Inter alla nona partita in ventisette giorni. Buono che ci sia questa percezione, ma dobbiamo essere consapevoli di aver trovato una squadra forte, che viene da due finali di Champions e ha vinto due scudetti negli ultimi anni. Stringiamo la mano agli avversari e non perdiamo la testa”.