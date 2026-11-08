Griante, paura per i furti nelle abitazioni. Derubato il sindaco Ortelli: “Scarso il bottino, ma casa a soqquadro”

Dopo un tentativo di truffa avvenuto soltanto pochi mesi fa, è il turno dei furti nelle abitazioni. Succede a Griante e succede proprio al suo sindaco, Pietro Ortelli. I ladri sono entrati in casa sabato pomerggio, mentre il primo cittadino era fuori.

“Dalle 13.30 alle 19.30 sono rimasto fuori casa, i ladri quindi hanno avuto il tempo di agire. Non c’era neppure la mia vicina, si trovava via per lavoro, e anche il suo appartamento è stato svaligiato“, spiega Ortelli. “Ieri sera, rientrando, ho notato la porta d’ingresso aperta. Hanno fatto irruzione nell’appartamento forzando la finestra della cucina e poi sono usciti dalla porta principale”, ha aggiunto. Fortunatamente, tiene a precisare il sindaco, “il bottino è stato scarso. I malintenzionati non sono riusciti a rubare molto. La casa però è stata messa completamente a soqquadro“.

I vicini e le persone presenti in zona non avrebbero sentito nulla e non si sarebbero accorte di niente. L’auspicio è che le telecamere di un parcheggio della zona abbiano ripreso i ladri mentre fuggivano. Per il momento, tuttavia, nessuna certezza. Il sindaco domani sporgerà denuncia e i carabinieri, intanto, sono al lavoro per individuare i colpevoli. Ortelli ora raccomanda massima attenzione e prudenza ai suoi concittadini.