Valle Intelvi, droga sull’auto con cinque giovani a bordo fermata dai finanzieri

Una pattuglia della guardia di finanza della compagnia di Menaggio impegnata nei controlli in Valle Intelvi ha notato un’auto che si dirigeva a forte velocità verso una strada secondaria. I militari hanno seguito il veicolo, dal quale sono scesi cinque giovani, uno già noto alle fiamme gialle per violazioni delle norme sugli stupefacenti. Alla vista dei finanzieri, che nel frattempo si stavano avvicinando, il ragazzo ha buttato via due pacchetti in plastica, subito recuperati dai militari. Gli involucri contenevano 0,6 grammi di cocaina e 21,2 grammi di hashish. Il giovane è stato denunciato e la droga sequestrata.