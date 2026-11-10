Non registra i clienti, albergatore denunciato. Multe per 11mila euro

I carabinieri della stazione di Pognana Lario hanno denunciato a piede libero il titolare di una struttura ricettiva sul lago che non aveva registrato i clienti sull’apposito portale, misura obbligatoria in base alle norme di pubblica sicurezza. Nella struttura, i militari dell’Arma hanno inoltre accertato l’assenza di estintori portatili e di rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio, oltre alla mancata esposizione del Codice identificativo nazionale e regionale, violazioni che hanno comportato a carico del titolare sanzioni amministrative per complessivi 11.000 euro.