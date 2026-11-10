Acinque, conti in crescita nei primi 9 mesi. Investimenti per 52 milioni, più 40% in 1 anno

Utile in crescita e investimenti in aumento per Acinque, la società di energia, acqua e rifiuti attiva a Como e in provincia, oltre che nel resto del nord della Lombardia. Il consiglio di amministrazione del gruppo, riunito lunedì 9 novembre a Monza, ha approvato i conti dei primi 9 mesi dell’anno. Il bilancio si chiude in positivo, nonostante il quadro internazionale resti segnato dalle tensioni in Medio Oriente e dagli sbalzi del prezzo di gas ed elettricità. La società parla infatti di risultati stabili anche in presenza di “elevata incertezza” e conferma le previsioni positive per l’intero anno.

Nel dettaglio dei numeri, i ricavi salgono a 438 milioni di euro, poco sopra lo scorso anno anche per effetto dei prezzi più alti dell’energia, e l’utile netto arriva a 18,4 milioni. Il debito resta sostanzialmente stabile, e il gruppo lo definisce segno della propria solidità finanziaria. Cresce anche il personale, 15 unità in più rispetto a 12 mesi fa, e in estate i soci hanno incassato il dividendo approvato dall’assemblea di aprile.

A crescere di più sono però gli investimenti, passati da 37 a 52 milioni di euro. La fetta più grande, 10 milioni, va al potenziamento delle reti dell’acqua. Seguono il teleriscaldamento, soprattutto per collegare la rete ai termovalorizzatori di Lecco e Busto Arsizio, e le reti del gas, dove prosegue la sostituzione dei vecchi contatori. Risorse importanti arrivano anche al termovalorizzatore di Como, dove il gruppo ha investito oltre 6 milioni per realizzare la nuova turbina. Circa 2 euro su 3, inoltre, finanziano progetti che rispettano i criteri europei per le attività sostenibili. Il nord della Lombardia, si legge infatti nella nota della società, “si conferma un territorio strategico per la transizione energetica”.

Guardiamo invece ai singoli servizi. Aumenta l’acqua erogata nelle case, sale l’elettricità venduta e crescono anche gli utenti del teleriscaldamento, passati da 815 a 857. Il termovalorizzatore di Como migliora i propri conti grazie a maggiori ricavi, e le colonnine di ricarica per auto ed e-bike gestite dal gruppo salgono a 237. L’unico segno meno arriva dalla vendita del gas, dove la forte concorrenza pesa sul numero dei clienti, scesi a circa 199 mila, oltre 15 mila in meno rispetto allo scorso anno.