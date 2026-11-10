La giornata delle buone prassi. Associazioni di volontariato unite ad Arese l’11 novembre

“La giornata delle buone prassi”. Sei associazioni che operano nel volontariato condividono pratiche comuni svolte in ambiti diversi per confrontarsi e valutare future iniziative e attività da portare avanti insieme.

L’iniziativa è in programma domani, 11 novembre dalle 18.45 a Villa La Valera Ricotti, ad Arese. La giornata è promossa da Civitas Como, Prospettiva 2023, Lega dei diritti del malato, Incontrho, La Bottega del Grillo e Comitato Cittadella sociosanitaria Santo Corona.

La serata sarà preceduta da una visita guidata nella villa settecentesca a partire dalle 19 e da un buffet offerto dalle associazioni. Dalle 21 cominceranno le discussioni con le relazioni delle associazioni e il dibattito.

“Vogliamo interrogarci – spiegano i promotori dell’evento – su come l’associazionismo civico, di cui siamo tutti validi esempi, possa proficuamente impegnarsi nelle nostre comunità che condividono, tra tante differenze, l’inverno demografico e l’invecchiamento attivo. Una condizione che, inevitabilmente, incide sulla progettazione e la riuscita delle nostre attività in ciascuno dei campi che ci vede diversamente impegnati: cultura e patrimonio, sanità e divulgazione scientifica, ambiente e rigenerazione urbana, diritti civili e sociali, legalità”.